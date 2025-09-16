صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمو لی کمی کی بجا ئے شرح سود کو 6فیصد تک لا یا جا ئے ،مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صدر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبرآف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

 شرح سود میں معمو لی کمی کی بجا ئے شرح سود کو 6فیصد تک لا یا جا ئے حکو مت ا گر شرح سود کو 6فیصد تک لے آ تی ہے تو اس سے حکو مت کو 3ہزار ار ب رو پے کی بچت اور یہ ر قم متاثر ہ علاقوں کی بحا لی پر خرچ کی جا سکتی ہے معاشی بحا لی کیلئے ا ب شرح سود کو ہر صو رت 6فیصد تک لا نا ہو گا ۔

 

