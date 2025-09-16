معمو لی کمی کی بجا ئے شرح سود کو 6فیصد تک لا یا جا ئے ،مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صدر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبرآف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
شرح سود میں معمو لی کمی کی بجا ئے شرح سود کو 6فیصد تک لا یا جا ئے حکو مت ا گر شرح سود کو 6فیصد تک لے آ تی ہے تو اس سے حکو مت کو 3ہزار ار ب رو پے کی بچت اور یہ ر قم متاثر ہ علاقوں کی بحا لی پر خرچ کی جا سکتی ہے معاشی بحا لی کیلئے ا ب شرح سود کو ہر صو رت 6فیصد تک لا نا ہو گا ۔