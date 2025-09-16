صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معروف سیاسی و سماجی رہنماء چودھری قدرت اﷲ بھٹی نے کہا ہے کہ تمام شعبوں سے وابستہ صاحب حیثیت افراد کو چاہئے کہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔۔۔

اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس وقت پاکستان میں سیلاب زدہ بھائیوں کی بحالی کے لیے کھربوں روپے درکار ہیں کیونکہ اس سیلاب نے بہت زیادہ تباہی کی ہے جس کا خمیازہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا پاکستان پر قرضوں کی بھرمار ہے ، اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں ان میں جہاں عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہم سب کو مل کر اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کرنا ہوگی۔

 

