سیلاب متاثرین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے چار سال درکار :ممتاز اختر کاہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممتاز اختر کاہلوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں نے عام آدمی کا معیار زندگی یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔۔۔
اور سیلاب متاثرین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کم از کم تین سے چار سال کا عرصہ درکار ہوگا کیونکہ سیلاب نے ان کا سب کچھ پانی کی نذر کر دیا ہے اب ان کے پاس جو بچا ہے اس میں ان کے لیے زندگی کا گزارا ناممکن ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ ان کے مال مویشی گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ ان حالات میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے زرعی قرضے آبیانہ بجلی گیس کے بل بچوں کی سکول کی فیسیں وغیرہ سب کچھ معاف کرے تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں ۔