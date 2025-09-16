کرپشن کے کیسز درج،افسر اور ملازمین سیٹوں پر براجمان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت کی جانب سے اینٹی کرپشن کیسز کی زد میں آنیوالے افسران و ملازمین کے خلاف محکمانہ کاروائیاں نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی سربراہان سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے آگاہ کیا گیا تھا کہ مختلف محکموں بالخصوص محکمہ ریونیو میں کرپشن کے مقدمات درج ہونے کے باوجود ذمہ دار افسران و ملازمین بدستور سیٹوں پر براجمان ہیں، ان کے خلاف محکمانہ /پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کیلئے متعد د مرتبہ لکھا جا چکا ہے مگر متعلقہ ضلعی افسران لعت و لعل سے کام لینے کے ساتھ ساتھ محکمانہ انکوائریوں کو بلا جواز طول دے رہے ہیں،جس پر سرو سز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے ڈپٹی کمشنر ز کو جاری ہدایت نامہ میں عملدرآمد میں سست روی اور ایکشن نہ لئے جانے کی وجوہات طلب کر لی ہیں۔