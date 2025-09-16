صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئس سمگلنگ کیس میں دو مجرموں کو عمر قید ، 25،25لاکھ جرمانہ

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) عدالت نے آئس کی سمگلنگ کیس میں دو مجرموں کو عمر قید اور پچیس، پچیس لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا، تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے منشیات فروش حکمت اﷲ اور قیصر محمود کو آئس سمگلنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔۔۔

 اور ان کے قبضہ سے تقریباً 40کلو گرام آئس برآمد کی تھی۔ تفتیشی ٹیم اور پراسکیوشن نے گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر ملزمان کو چالان عدالت کیا اور جرم ثابت ہونے پر معزز عدالت نے دونوں ملزمان کو عمر قید اور25,25لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف کا کہنا ہے کہ سرگودھا پولیس کی بہترین انوسٹی گیشن اور پراسکیوشن کی بدولت مجرمان کو عدالتوں سے قرار واقعی سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ منشیات فروش کو منطقی انجام تک پہنچانے پر ڈی پی او سرگودھا نے تفتیشی ٹیم کو شاباش دی۔

 

