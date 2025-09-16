سیلاب ختم ہونے تک بہن بھائیوں کی امداد جاری رکھیں گے ،ڈاکٹر قیصر عباس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں دل و جان سے عزیز ہے جب تک متاثرہ علاقوں سے سیلاب ختم نہیں ہوجاتا ہم اپنے بہن بھائیوں کی امداد جاری رکھیں گے۔
یونیورسٹی آف سرگودھا کے طالب علموں، تعلیمی سربراہان، اساتذہ کے ساتھ انتظامی شعبہ جات کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو سیلاب متاثرین کو دل کھو ل کر عطیات دے رہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بلاک میں منعقدہ فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامی افسران اور جملہ ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے ہمیں اس سے گھبرانے کی بجائے اس کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں اپنے متاثرہ پاکستانیوں کی مدد جاری رکھنی چاہیئے ۔