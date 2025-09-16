صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب ختم ہونے تک بہن بھائیوں کی امداد جاری رکھیں گے ،ڈاکٹر قیصر عباس

  • سرگودھا
سیلاب ختم ہونے تک بہن بھائیوں کی امداد جاری رکھیں گے ،ڈاکٹر قیصر عباس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں دل و جان سے عزیز ہے جب تک متاثرہ علاقوں سے سیلاب ختم نہیں ہوجاتا ہم اپنے بہن بھائیوں کی امداد جاری رکھیں گے۔

یونیورسٹی آف سرگودھا کے طالب علموں، تعلیمی سربراہان، اساتذہ کے ساتھ انتظامی شعبہ جات کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو سیلاب متاثرین کو دل کھو ل کر عطیات دے رہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بلاک میں منعقدہ فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامی افسران اور جملہ ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے ہمیں اس سے گھبرانے کی بجائے اس کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں اپنے متاثرہ پاکستانیوں کی مدد جاری رکھنی چاہیئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کا کام تیز

فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، دودھ بردار گاڑیاں پکڑی گئیں

شہر میں ڈینگی پھیلنے کا خطرہ، انسدادی مہم شروع نہ ہوئی

پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس