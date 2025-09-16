نہم کلاس کی کمپیوٹر کی نئی کتاب تعلیمی اداروں میں موضوع بحث
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نہم کلاس میں کمپیوٹر سبجیکٹ کی نئی کتاب ان دنوں سوشل میڈیا اور تعلیمی اداروں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے ، ماہرین تعلیم ، اساتذہ اپنی اپنی رائے دینے میں مصروف ہیں ان کا کہنا ہے کہ۔۔۔
کمپیوٹر کی کتاب اتنی لمبی بنادی گئی ہے کہ تعلیمی سال کے دوران طالبعلم اسے ختم ہی نہیں کرسکتا. 40 نمبر کے تھیوری پیپر کیلئے لمبے لمبے 12 چیپٹرز دیئے گئے ہیں ،آٹھویں کے بعد نہم کلاس میں پہلی مرتبہ کمپیوٹر پڑھنے والے بچوں کو اس حوالے سے سخت مشکلات در پیش ہیں کیونکہ ٹیکسٹ بورڈ نے انہیں اگلی جینریشن کی کتاب دیدی ہے ، گریجوایشن میں نہم کی کمپیوٹر کے ہر چیپٹر پر علیحدہ علیحدہ ایک کتاب ہے . جسے بیچارے نہم کے طالبعلم نے ستمبر تا فروری تک پڑھنا، سمجھنا اور ختم کرکے بورڈ کا پرچہ بھی دینا ہے ،کتا ب کی وجہ سے بچوں کی کمپیوٹر سبجیکٹ سے دلچسپی ختم ہو تی جا رہی ہے ،ماہرین وا ساتذہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہم کمپوٹر کی اسی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کردیا جائے۔ایک حصہ نہم اور دوسرا دہم میں پڑھا یا جائے ، یہی اس کا بہترین حل ہے ،یا پھر کتاب بدلی جائے .اور اس سے پہلے جو نصاب تھاوہی. بہترین تھا،یاپھر کمپیوٹر ٹیک کے طالبعلموں کو ICTکی جو کتاب لگوائی گئی ہے وہ ان طالبعلموں کوبھی پڑھنے کیلئے دیدی جائے . وہ پریکٹیکل بک ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد طالبعلم کمپیوٹر چلانے کے قابل ہوجائیگا۔