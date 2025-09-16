صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہم کلاس کی کمپیوٹر کی نئی کتاب تعلیمی اداروں میں موضوع بحث

  • سرگودھا
نہم کلاس کی کمپیوٹر کی نئی کتاب تعلیمی اداروں میں موضوع بحث

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نہم کلاس میں کمپیوٹر سبجیکٹ کی نئی کتاب ان دنوں سوشل میڈیا اور تعلیمی اداروں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے ، ماہرین تعلیم ، اساتذہ اپنی اپنی رائے دینے میں مصروف ہیں ان کا کہنا ہے کہ۔۔۔

 کمپیوٹر کی کتاب اتنی لمبی بنادی گئی ہے کہ تعلیمی سال کے دوران طالبعلم اسے ختم ہی نہیں کرسکتا. 40 نمبر کے تھیوری پیپر کیلئے لمبے لمبے 12 چیپٹرز دیئے گئے ہیں ،آٹھویں کے بعد نہم کلاس میں پہلی مرتبہ کمپیوٹر پڑھنے والے بچوں کو اس حوالے سے سخت مشکلات در پیش ہیں کیونکہ ٹیکسٹ بورڈ نے انہیں اگلی جینریشن کی کتاب دیدی ہے ، گریجوایشن میں نہم کی کمپیوٹر کے ہر چیپٹر پر علیحدہ علیحدہ ایک کتاب ہے . جسے بیچارے نہم کے طالبعلم نے ستمبر تا فروری تک پڑھنا، سمجھنا اور ختم کرکے بورڈ کا پرچہ بھی دینا ہے ،کتا ب کی وجہ سے بچوں کی کمپیوٹر سبجیکٹ سے دلچسپی ختم ہو تی جا رہی ہے ،ماہرین وا ساتذہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہم کمپوٹر کی اسی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کردیا جائے۔ایک حصہ نہم اور دوسرا دہم میں پڑھا یا جائے ، یہی اس کا بہترین حل ہے ،یا پھر کتاب بدلی جائے .اور اس سے پہلے جو نصاب تھاوہی. بہترین تھا،یاپھر کمپیوٹر ٹیک کے طالبعلموں کو ICTکی جو کتاب لگوائی گئی ہے وہ ان طالبعلموں کوبھی پڑھنے کیلئے دیدی جائے . وہ پریکٹیکل بک ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد طالبعلم کمپیوٹر چلانے کے قابل ہوجائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا ٹی چوک فلائی اوور کا دورہ ،کام کا جائزہ

گندم اور آٹے کی ہر جگہ فراہمی یقینی بنائی جائے،کمشنر راولپنڈی

سکیورٹی انتظامات سخت، شہریوں کو سہولیات دی جائیں،آئی جی

وزیر ریلوے اچانک یورالوجی ہسپتال پہنچ گئے،سہولیات کا جائز ہ لیا

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، انٹیگریٹیو ریسرچ اِن بائیو سائنسز کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس 23ستمبر کو ہوگی

آر ڈی اے اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے مابین معاہدہ طے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس