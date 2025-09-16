41 مواضعات میں 6ریلیف کیمپس،امدادی سرگرمیاں جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی سرپرستی اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی نگرانی میں تحصیل کوٹمومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔
ضلعی انتظامیہ کے ترجمان نے بتایا کہ متاثرہ عوام کو کھانے پینے کی اشیاء ، خیمے ، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ تمام محکمے فیلڈ میں موجود ہیں۔ترجمان نے بتایا کہ سیلاب متاثرہ 41 مواضعات میں 6 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ جہاں روزانہ 95 سو افراد کو پکا پکایا کھانا، 55 سو افراد کو خشک راشن کے بیگز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح متاثرین میں 400 خیمے اور 400 پلاسٹک میٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ پینے کا صاف پانی بھی روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیا جارہا ہے ۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے 3 ریلیف کیمپس میں 102 اہلکار تعینات ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے 11 ہزار 275 جانوروں کا انخلاء کیا گیا، ایک لاکھ 51 ہزار 765 جانوروں کو ویکسین لگائی گئی جبکہ 45 ہزار سے زائد کا علاج کیا گیا۔