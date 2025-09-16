صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو کی نجکاری کے خلاف کل اسلام آباد میں احتجاج ہوگا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فیسکو کی مجوزہ نجکاری کے خلاف واپڈا کے ملازمین 17 ستمبر کو اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے جس میں ملازمین کی کثیر تعداد شرکت کرے گی۔۔۔

 یہ بات واپڈا ہائیڈرو یونین سرگودھاکے ارشد نعیم چوہان راؤ محمد کاشف چیئرمین سرکل سرگودھارانا محمد ناصر زونل سیکرٹری ملک مظہر حیات اعوان زونل وائس چیئرمین سید حامد حمید شاہ زونل جوائنٹ سیکرٹری ندیم اسلم مٹیرریڈنگ ونگ نے میڈیا کے نمائندہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ 17 ستمبر کا مظاہرہ ہمارے احتجاج کا ٹریلر ہے اگر حکومت نے نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا تو پوری فلم چلانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور ایوان صدر ، وزیراعظم، وزیراعلیٰ ہائوس سمیت تمام قومی و صوبائی اسمبلیوں کی بجلی بند کر دیں گے ،اب واپڈاملازمین اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے ۔

 

