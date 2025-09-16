زمینداروں کو مشورے دینے والے زراعت افسر مسائل کاشکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی عدم توجہی کے باعث دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی زمینداروں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشورے دینے والے محکمہ زراعت کے فیلڈ اسسٹنٹس خود مسائل کا شکار ہیں متعدد دفتروں سے محروم۔۔۔
جبکہ دیگر کو جو دفتر دیئے ہیں وہ انتہائی خستہ حال ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زمینوں کی قیمت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بعض زمینداروں جنہوں نے دفاتر کیلئے جگہیں دے رکھی ہیں نے زمین واپس لینا شروع کردی ہے ذرائع کے مطابق سرگودھا ڈویژن میں 125 سے زائد فیلڈ اسسٹنٹ ہیں ،محکمانہ ذرائع کے مطابق حکومت نے دفاتر کی خستہ حال ہونے کی رپورٹ پر فیلڈ اسسٹنٹ کے دفاتر کے لئے کنٹینرز میں بنانے کے لئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں جن میں دفاتر قائم کرکے بجلی کی فراہمی کے لیے سولر لگائیں جائینگے ۔