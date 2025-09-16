صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلڈنگ کا ڈاکٹرفیصل مسعود ہسپتال کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلڈنگ مہتاب یاسین نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا، اس موقع پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سہیل طارق، ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر نیئر خان بلوچ اور ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر طارق محمود بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔۔۔

 ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلڈنگ مہتاب یاسین نے اسپتال میں زیر تعمیر واش رومز سمیت مختلف وارڈز میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، اور متعلقہ بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ تمام منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں، انہوں نے واضح کیا کہ غفلت یا تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، مزید برآں، گورنمنٹ میاں محمد مولا بخش اسپتال کی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کاشفہ بھلی نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلڈنگ کو اسپتال میں جاری تعمیراتی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلڈنگ مہتاب یاسین نے کہا کہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اسپتالوں کی تعمیر و توسیع اس سلسلے کی اہم کڑی ہے ، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کر کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ 

 

