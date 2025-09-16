صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریشن،واسا کی کروڑوں کی مشینری کھلے آسمان تلے ناکارہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مناسب حفاظتی اقدامات اور وئیر ہاؤ س نہ ہونے کے باعث میٹروپولیٹن کارپوریشن اور واسا کی کروڑوں روپے مالیت کی مشینری کھلے آسمان تلے پڑی ناکارہ ہونے لگی۔۔۔

 اور بیشتر مشینری و گاڑیاں اپنی مدت پوری ہونے سے قبل ہی آئے روز خراب رہنے سے محکمہ کو اضافی اخراجات کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے ، وئیر ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے حکام نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور واسا کی ہیوی مشینری و گاڑیاں کھلے عام رکھی ہوئی ہیں، اور بارش و دیگر موسمی اثرات سے بچانے کیلئے کوئی اقدامات نہیں، جس کی وجہ سے یہ مشینری و گاڑیاں وقت سے پہلے ہی ناکارہ ہو رہی ہیں، قبل ازیں ویئر ہاؤس کے قیام کیلئے کاغذی کاروائی عمل میں لائی جا چکی ہے ، مگر عملدرآمد مسلسل التواء کا شکار ہے ، میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام کے مطابق مشینری و گاڑیوں کی حفاظت کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ 

 

