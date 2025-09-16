صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے 19 ستمبر کو الیکٹرک بسوں کا افتتاح متوقع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح 19ستمبر کو متوقع ہے افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کرینگی اس سلسلہ میں انتظامیہ نے اقدامات کرنا شروع کر دیئے ہیں۔۔۔

 الیکٹر بسیں تمام تحصیلوں میں چلیں گی مجموعی طور پر 48الیکٹرک بسیں 17ستمبر کو سرگودھا پہنچ جائینگی الیکٹرک بسوں کے لیے جنرل بس سٹینڈ میں پانچ بیسز خالی کرا لیے گے بسوں کی نگرانی ٹھیکیدار کے کارندے کرینگے بسوں کی چارجنگ کے لیے بجلی کی تنصیب شروع کر دی گئی ہے ٹرمینل چک 90جنوبی میں بنانے کے لیے حکومت جلد فنڈ جاری کردے گی ۔ 

 

