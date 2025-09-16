مہنگے داموں چکن فروخت کرنے پر ایک دکان سیل کر دی گئی
شاہ پور صدر(نامہ نگار ) دکانداروں کو من مانے نرخوں پر چکن فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ، دکاندار اپنا قبلہ سیدھا کریں اور حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر چکن اور دیگر اشیائے صرف فروخت کریں ورنہ ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی۔۔۔
یہ بات ریگولیشن آفیسر میونسپل کمیٹی شاہ پور صدر روما فہیم نے سبزی مارکیٹ میں چکن ، بیف اور دیگر اشیاء کی قیمتیں چیک کرتے ہوئے کہی انہوں نے مہنگے داموں چکن فروخت کرنے پر ایک دکاندار ادریس کی دکان سیل کر دی ، جبکہ حسنین ،ادیس اور اصغر زمان سمیت دیگر دکانداروں کو پندرہ ہزار روپے جرمانے کئے ، انہوں نے دکانداروں سے کہا کہ گرانفروشی سے گریز کیا جائے ، حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کو معیاری اشیاء مقررہ نرخوں پر مہیا کی جائیں ، دکاندار حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور مارکیٹ میں معیاری اشیاء فروخت کریں۔