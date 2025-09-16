صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر نجی ہال میں پروقار تقریب

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) سرگودھا بورڈ میں نویں جماعت میں ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر جوہرآباد نجی میرج ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا جس میں ملک سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کراچی عمر فاروق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔

 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معزز مہمان خصوصی عمر فاروق ملک کا کہنا تھا کہ 8 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا وہ عریش زہرا نے سرگودھا بورڈ کے تحت منعقدہ نویں جماعت کے نتائج میں پورے ضلع کو پیچھے چھوڑ کر پورا کر دیا ہے،تقریب کے آ خر میں دیگر طلبا وطالبات جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں نمبرز حاصل کئے ان میں بھی شیلڈ اور انعامات تقسیم کیے گئے ۔

 

