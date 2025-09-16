صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر فیصل مسعود ہسپتال میں سینہ چاک کرنیکا کامیاب آپریشن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈاکٹروں نے تاریخ رقم کر دی، پہلی مرتبہ سینہ چاک کرنے کا بڑا آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا گیا، تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں ایک ایسے مریض کو لایا گیا۔۔۔

 جس کو سینے پر درانتی لگی تھی اور اس کی حالت تشویش ناک تھی، ہسپتال پہنچنے پر مریض کو فوری طور پر خون کی بوتلیں لگائی گئیں، درد کی دوائیں اور جراثیم کش ادویات دی گئیں اور بعد ازاں فوری طور پر آپر یشن تھیٹر منتقل کیا گیا۔ آپریشن کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ مریض کے دل کے دائیں حصے میں سوراخ ہے اور خون کے دباؤ سے دل کی حرکت متاثر ہو رہی ہے ۔ ڈاکٹروں نے مہارت کے ساتھ دل کے زخم کو بند کیا جبکہ پھیپھڑے کے زخمی حصے کو بھی درست کیا گیا، کئی گھنٹے کے اپریشن کے بعد مریض کی حالت مستحکم ہوئی تو اسے مزید علاج کے لیے لاہور ریفر کیا گیا۔ جہاں پر مریض مکمل طور پر صحت یاب ہے ، آکسیجن سے آزاد ہے اور نارمل خوراک کھا رہا ہے ۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سہیل طارق کا کہنا تھا کہ سرگودھا کے عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب بڑے اور پیچیدہ آپریشن بھی مقامی سطح پر کیے جا سکتے ہیں۔ 

 

