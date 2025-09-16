صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صد ر زردا ر ی کا دو ر ہ پا ک چین دوستی کو مز ید مضبو ط بنانے کا با عث بنے گا ،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
صد ر زردا ر ی کا دو ر ہ پا ک چین دوستی کو مز ید مضبو ط بنانے کا با عث بنے گا ،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہو لڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ۔۔۔

 صد ر مملکت آ صف علی زردا ر ی کا دو ر ہ چین پا ک چین دوستی کو مز ید مضبو ط اور پختہ بنانے کا با عث بنے گا صد ر آ صف علی زر دار ی نے جے سی 10لڑا کا طیا ر ے بنا نے وا لے کمپلیکس کا دور ہ کر کے در حقیقت پاک چین شرا کت دا ر ی میں نئے ر جحا نا ت متعارف کرا نے کی طرف عملی قد م اٹھا یا ہے بلاشبہ پا ک چین دوستی ہمالیہ پہا ڑ سے ز یا د ہ بلند ہے  ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ماڈل یونین کونسل19، 20میں دفترکا دورہ

شہری ترقی ،تیزرفتارڈیلیوری ، ایف ڈی اے کو اہداف تفویض

سیلاب متاثرین کی بحالی ،راشن فراہمی ترجیح :نعیم سندھو

الائیڈ ہسپتال،ایم آر آئی مشین بند، 1ہزار ٹیسٹ التوا کا شکار

ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ

کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کو راشن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس