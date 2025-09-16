صد ر زردا ر ی کا دو ر ہ پا ک چین دوستی کو مز ید مضبو ط بنانے کا با عث بنے گا ،تسنیم ا حمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہو لڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ۔۔۔
صد ر مملکت آ صف علی زردا ر ی کا دو ر ہ چین پا ک چین دوستی کو مز ید مضبو ط اور پختہ بنانے کا با عث بنے گا صد ر آ صف علی زر دار ی نے جے سی 10لڑا کا طیا ر ے بنا نے وا لے کمپلیکس کا دور ہ کر کے در حقیقت پاک چین شرا کت دا ر ی میں نئے ر جحا نا ت متعارف کرا نے کی طرف عملی قد م اٹھا یا ہے بلاشبہ پا ک چین دوستی ہمالیہ پہا ڑ سے ز یا د ہ بلند ہے ۔