بھکر جیل میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے حوالہ سے خصوصی اجلاس
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ جیل بھکر میں قیدیوں کی بہتر صحت اور فلاح و بہبود کے حوالہ سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس کے دوران جیل میں قیدیوں کے علاج معالجہ اور جیل میں انکی مناسب دیکھ بھال سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں سپرینٹنڈنٹ جیل ڈاکٹر صدیق،ایم ایس ڈی ایچ کیوسپتال ڈاکٹر احسان اﷲ خان اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ قیدیوں کو بروقت طبی سہولیات، میڈیکل چیک اپ ادویات کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ان کی بہتر صحت کی بحالی کا عمل برقرار رکھا جاسکے ۔ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیدی بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی ترجیح ہے ۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال نے جیل میں صحت سے متعلق فراہم کردہ سہولیات اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نیاجلاس کیاختتام پر تمام متعلقہ محکموں کو آپسی روابط کو موثر بنانیاور قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مربوط اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔