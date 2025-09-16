سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں
کالاباغ (نمائندہ دنیا ) تحصیل ہیلتھ آفیسر عیسیٰ خیل ڈاکٹر سرور علی اور ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالاباغ ڈاکٹر مسعود احمد قریشی نے کہا ہے کہ خواتین بالخصوص بچیوں میں سر ویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ضلع میانوالی میں 15ستمبر سے 27ستمبر تک بچیوں کو HPV ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے۔۔۔
اور یہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈا کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے سرویکل کینسر خواتین میں پایا جانے والے تیسرا بڑا کینسر ہے جس کے بچاؤ کے لیے WHOنے ویکسین بنا دی ہے ۔ملک بھر میں اگلے سال 2026سے اس بیماری سے بچاؤ کے لئے HPVویکسین لازمی لگائی جائے گی عوام الناس سے اپیل ہے کہ وہ اپنی 9سے 14سال کی بچیوں کویہ ویکسین لگوائیں ،ویکسین سے پندرہ بیس سال تک کی عمر کی خواتین سرویکل کینسر سے محفوظ رہ سکیں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالاباغ میں 15سے 27ستمبر تک سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن کے سلسلہ میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ویکسین سے 15تا 20سال تک خواتین میں یہ وائرس ختم ہوجاتا ہے سرویکل کینسر خواتین کی بچہ دانی کا کینسر ہے اس کا بروقت علاج نہ ہوتو اس بیماری میں مبتلا خواتین اور بچیاں سرویکل کینسر میں مبتلا ہوجاتے ہیں جس کے باعث یہ کینسر پھیلتا ہے اور پھر ایسی خواتین بچے پیدا نہیں کرسکتی ۔