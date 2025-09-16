صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام (یونیورسٹی آف سرگودھا) کے طلبہ کے اعزاز میں ایک شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس کے ڈائریکٹر علی سکندر راجہ تھے۔

 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی سکندر راجہ نے کہا کہ الوداعی تقریب کا مقصد طلبہ کی تعلیمی کامیابیوں کا اعتراف، ان کے مستقبل کے سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور ان کی محنت کو سراہنا ہے ۔پرنسپل پروفیسر اشعر رشید نے طلبہ کو کیریئر کونسلنگ پروگرام کے ذریعے بہتر مستقبل کے امکانات اور یونیورسٹی داخلہ کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی ۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ۔

 

