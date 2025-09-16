صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے صحت مند بیٹی، صحت مند گھرانہ کے عنوان سے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔
یہ مہم ملک بھر کی طرح سرگودہا میں بھی 27 ستمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران 9 سے 14 سال کی بچیوں کو حکومت پنجاب اور عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے مفت ویکسین فراہم کی جائے گی۔افتتاحی تقریب آر ایچ سی مڈھ رانجھا میں منعقد ہوئی جس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سارہ صفدر اور ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد سمیت دیگر افسران اور نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب میں بتایا گیا کہ سکولوں اور یونین کونسل کی سطح پر فکسڈ ویکسینیشن ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، جن میں نرسز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ویکسینیٹرز اور میڈیکل ٹیکنیشنز شامل ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو ویکسین لگائی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ ویکسین اس وقت دنیا کے 147 ممالک میں دی جا رہی ہے اور پاکستان 148 واں ملک ہے جہاں یہ مہم شروع کی جا رہی ہے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ والدین کا تعاون مہم کی کامیابی کے لئے نہایت اہم ہے کیونکہ بچیوں کی صحت کے تحفظ میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو قریبی رابطہ اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل موبلائزیشن کے بغیر یہ مہم کامیاب نہیں ہو سکتی۔