6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی ہدایت پر ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے چھ ٹرک راشن بیگز مظفرگڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دیے گئے۔ یہ امدادی سامان سرگودہا ، بھکر اور خوشاب کی ضلعی انتظامیہ نے فراہم کیا ہے

۔راشن بیگز میں آٹا، چاول، دالیں، گھی، چینی اور دیگر روزمرہ اشیائے ضرورت شامل ہیں جو متاثرین کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ یہ اقدام حکومت پنجاب کے ریلیف آپریشن کا حصہ ہے جس کا مقصد متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سہولت دینا اور انہیں کسی بھی قسم کی قلت سے بچانا ہے ۔انہوں نے کہا کہ انتظامیہ مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ریلیف سرگرمیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک متاثرین مکمل طور پر بحال نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزید امدادی سامان کی ترسیل کے لیے بھی مربوط حکمت عملی وضع کی گئی ہے تاکہ ہر متاثرہ خاندان تک شفاف اور بروقت امداد پہنچ سکے ۔ 

 

