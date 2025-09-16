صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

  • سرگودھا
پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب اور محکمہ مال کے اشتراک سے جاری پلس پراجیکٹ کے تحت ضلع سرگودہا میں گھر گھر پارسل میپنگ سروے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔

 اس سروے کا مقصد مقامی آبادی اور املاک کا درست اور شفاف ریکارڈ مرتب کرنا اور اسے جدید کمپیوٹرائزڈ نظام میں شامل کرنا ہے تاکہ عوام کو اراضی اور املاک سے متعلق تمام سہولیات آسان، شفاف اور بروقت فراہم کی جا سکیں۔ پراجیکٹ کی ٹیمیں گھر گھر جا کر املاک اور مکینوں کا ڈیٹا جمع کر رہی ہیں، یہ عمل مکمل طور پر مفت ہے اور اس سلسلے میں کسی شہری سے کوئی فیس یا معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس ضمن میں ضلع کونسل ہال میں تمام سروے ٹیموں کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے ماسٹر ٹرینر اور GIS ایکسپرٹ کیوان حسن نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے سروے کے ابتدائی خدوخال پر ٹیموں کو تفصیلی بریفنگ دی اور کہا کہ یہ قومی سطح کا اہم منصوبہ ہے جسے شفافیت اور درستگی کے ساتھ مکمل کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کم از کم اجرت 40 ہزا ر کے بعد کٹوتیوں میں اضافہ

پنجاب بینک کی اینالسٹ اور انویسٹرز کیلئے کارپوریٹ بریفنگ

الخدمت فاؤنڈیشن کی متاثرین کیلئے تقریب

ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کیلئے سپلائی بڑھانے کی ہدایت

6 سکولوں کو سکول آف ایمینینس کا درجہ دینے کا فیصلہ

فوڈ اتھارٹی :12ہزار لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس