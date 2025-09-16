پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب اور محکمہ مال کے اشتراک سے جاری پلس پراجیکٹ کے تحت ضلع سرگودہا میں گھر گھر پارسل میپنگ سروے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔
اس سروے کا مقصد مقامی آبادی اور املاک کا درست اور شفاف ریکارڈ مرتب کرنا اور اسے جدید کمپیوٹرائزڈ نظام میں شامل کرنا ہے تاکہ عوام کو اراضی اور املاک سے متعلق تمام سہولیات آسان، شفاف اور بروقت فراہم کی جا سکیں۔ پراجیکٹ کی ٹیمیں گھر گھر جا کر املاک اور مکینوں کا ڈیٹا جمع کر رہی ہیں، یہ عمل مکمل طور پر مفت ہے اور اس سلسلے میں کسی شہری سے کوئی فیس یا معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس ضمن میں ضلع کونسل ہال میں تمام سروے ٹیموں کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے ماسٹر ٹرینر اور GIS ایکسپرٹ کیوان حسن نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے سروے کے ابتدائی خدوخال پر ٹیموں کو تفصیلی بریفنگ دی اور کہا کہ یہ قومی سطح کا اہم منصوبہ ہے جسے شفافیت اور درستگی کے ساتھ مکمل کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔