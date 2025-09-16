کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حساس ادارے نے ضلع کے مختلف مقامات پر گنجان آبادیوں اور پولیس کی طرف سے حساس قرار دیئے گئے پوائنٹس کے ساتھ کھلے پٹرول کی سرعام فروخت اور گیس کی غیر قانونی ر ی فلنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔
اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کی فہرستیں سول ایڈمنسٹریشن کو ارسال کر دیں، ذرائع کے مطابق حساس قرار دیئے گئے بعض مقامات و تنصیبات اور گنجان آبادیوں کا جائزہ لینے کے بعد حساس ادارے نے نشاندہی کی ہے کہ حکومت کی ہدایت کے باوجود کھلے پیٹرول کی سرعام فروخت قابو میں نہیں آ رہی اسی طرح جا بجا گیس کی غیر قانونی ری فلنگ کی ایجنسیوں کے خلاف موثر کاروائی نہ ہونے سے یہ دھندہ بھی جاری و ساری ہے ، بالخصوص بعض ولنرایبل پوائنٹس اور گنجان آبادیوں میں گیس کی منی ایجنسیاں اورکھلے پٹرول کی فروخت انتہائی رسک بن چکی ہے ،یہ پوائنٹس اور آبادیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں، اس کے علاوہ حساس ادارے نے ملوث افراد کی فہرستیں اور کوائف رپورٹ کے ہمراہ ارسال کرتے ہوئے سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو ہنگامی بنیادوں پر تدارک کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔