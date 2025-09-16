صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

  • سرگودھا
کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حساس ادارے نے ضلع کے مختلف مقامات پر گنجان آبادیوں اور پولیس کی طرف سے حساس قرار دیئے گئے پوائنٹس کے ساتھ کھلے پٹرول کی سرعام فروخت اور گیس کی غیر قانونی ر ی فلنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔

 اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کی فہرستیں سول ایڈمنسٹریشن کو ارسال کر دیں، ذرائع کے مطابق حساس قرار دیئے گئے بعض مقامات و تنصیبات اور گنجان آبادیوں کا جائزہ لینے کے بعد حساس ادارے نے نشاندہی کی ہے کہ حکومت کی ہدایت کے باوجود کھلے پیٹرول کی سرعام فروخت قابو میں نہیں آ رہی اسی طرح جا بجا گیس کی غیر قانونی ری فلنگ کی ایجنسیوں کے خلاف موثر کاروائی نہ ہونے سے یہ دھندہ بھی جاری و ساری ہے ، بالخصوص بعض ولنرایبل پوائنٹس اور گنجان آبادیوں میں گیس کی منی ایجنسیاں اورکھلے پٹرول کی فروخت انتہائی رسک بن چکی ہے ،یہ پوائنٹس اور آبادیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں، اس کے علاوہ حساس ادارے نے ملوث افراد کی فہرستیں اور کوائف رپورٹ کے ہمراہ ارسال کرتے ہوئے سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو ہنگامی بنیادوں پر تدارک کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کم از کم اجرت 40 ہزا ر کے بعد کٹوتیوں میں اضافہ

پنجاب بینک کی اینالسٹ اور انویسٹرز کیلئے کارپوریٹ بریفنگ

الخدمت فاؤنڈیشن کی متاثرین کیلئے تقریب

ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کیلئے سپلائی بڑھانے کی ہدایت

6 سکولوں کو سکول آف ایمینینس کا درجہ دینے کا فیصلہ

فوڈ اتھارٹی :12ہزار لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس