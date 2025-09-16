سیلاب زدہ سکولوں کیلئے 50 کروڑ روپے کی منظوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے سکولوں کی بحالی کیلئے 50 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دیدی،شدید نقصان والے سکولوں پر 3 لاکھ، جزوی سکولوں کو 2 لاکھ دئیے جائے گئے۔۔۔
پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین ملک شعیب اعوان کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ سکولوں کی بحالی کیلئے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 50کروڑ کے فنڈزمنظورکرلیے ہیں۔ جس سے شدیدمتاثر ہونیوالے سرکاری سکولوں کو 3لاکھ روپے اور جزوی نقصان والے سکولوں کو 2 لاکھ روپے دیئے جائیں گے ، اس کے علاوہ معمولی نقصان والے سکولوں کو 1 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے ۔مکمل طورپرمنہدم سکولوں میں 2 کمروں کی تعمیرکیلئے خصوصی فنڈ زفراہم کیے جائیں گے سیلاب سے متاثرہ پیف سکولوں کا سروے جاری ہے ، سروے آئندہ ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا سروے کی بنیادپرمتاثرہ سکولوں کی بحالی کا عمل فی الفور شروع کیا جائے گا۔