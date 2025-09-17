سیلاب:بازاروں کو خوبصورت بنانے کے منصوبے پر کام ملتوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ نے تحصیل کوٹ مومن کے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لئے اندرون شہر سرگودھا کے مختلف بازاروں کو خوبصورت بنانے کے لیے شروع کیا جانے والا منصوبہ مبینہ طور پر ملتوی کرتے ہوئے ۔۔۔
ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کو 65کروڑ کے فنڈ جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے اس فنڈ سے ڈسٹرکٹ کونسل حکام کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی کام کروانے کے لئے اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے اقدامات کرنا شروع کر دیئے ہیں قبل ازیں اس فنڈ سے شہر کے اہم بازاروں کی تزئین وآرائش زمین دوز بجلی کا نظام منصوبے بنائے گئے تھے ۔