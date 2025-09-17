پٹوار خانوں میں نجی افراد رکھنے پر پابندی پر عملدرآمد نہ ہوسکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پٹوار خانوں میں سرکاری امور کی انجام دہی کیلئے پرائیویٹ افراد رکھنے پر عائد پابندی اور چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے حکومتی گائیڈ لائن پر عملدرآمد ابتدائی کاروائی کے بعد ہی ٹھپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔۔۔
اور اعلی ٰانتظامیہ بااثر پٹواریوں کے خلاف مزید کاروائی کیلئے تذبذب کا شکا ر اور گریزا ں ہے ،حکومت نے اس سلسلہ میں مختلف اصلاحات کیں ، جس کے پیش نظر گزشتہ سال سرگودھا سمیت ڈویژن بھر میں پٹواریوں اور ان کے منشی حضرات کے تبادلے کرنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ افراد کو نکالا گیا ،مگر پٹواریوں کی ہڑتال اور دباؤ کے باعث بالآخر انتظامیہ نے ہتھیار ڈال دیئے جس کے بعد ایک مرتبہ پھرگزشتہ ماہ صوبائی حکومت کے زور دینے پر انتظامیہ نے کاروائی شروع کی اور ساہی وال کے ایک پٹوار خانے سے طارق نامی پرائیویٹ شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ درج کرواکر متعلقہ پٹواری اﷲ دتہ کو سرنڈر کر دیا گیا مگر اس کے بعد مزید پیش رفت نہیں ہو سکی ،اور اکثر پٹوارخانوں میں دو سے تین پرائیویٹ افراد اب بھی سرکاری امور انجام دے رہے ہیں اور انہیں اہم ترین ریکارڈ تک بھی رسائی حاصل ہے ، اسی طرح فرد یا کسی بھی دستاویز کے اجراء کیلئے پانچ گنا زائد فیس اوربالخصوص انتقالات کی مد میں مبینہ طور پر10سے 15ہزار روپے رشوت کی وصولی معمول بنی ہوئی ہے ، یہی نہیں جائز کام بھی بغیر رشوت نہیں کئے جا رہے ،جس کے باعث سائلین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ،انہوں نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لے کر سخت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔