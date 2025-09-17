یونیورسٹی آف سرگودھا میں محفل میلادِ مصطفی ؐ کا انعقاد کیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈیپارٹمنٹ آف زوالوجی کے زیر اہتمام محفلِ میلادِ مصطفی ؐ منعقد کی گئی، جس میں چیئرمین شعبہ زوالوجی ڈاکٹرمحمد خالد مختار، شعبہ عربی کے۔۔۔
استاد ڈاکٹر محمد انس، دیگر اساتذہ اور طلبہ وطالبات بڑی تعداد میں شریک ہوئے ۔تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا جس کے بعد نعتیہ مقابلہ منعقد کیا گیا۔ طلبہ وطالبات نے عقیدت ومحبت کے ساتھ حضور اکرم ؐ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو خصوصی انعامات سے نوازا گیا۔