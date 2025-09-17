صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انفورسمنٹ انسپکٹرزکو شوکاز نوٹس جاری غیر قانونی تعمیرات بندکرنے کی ہدایت

  • سرگودھا
انفورسمنٹ انسپکٹرزکو شوکاز نوٹس جاری غیر قانونی تعمیرات بندکرنے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں غیر قانونی تعمیرات اور۔۔۔

 اس سے خزانے کونقصان پہنچنے پرضلعی حکومتوں اور بلدیاتی اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پرملوث انفورسمنٹ انسپکٹرزکو شوکاز نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تعمیرات بند کروائی جائیں’ ریونیو خزانے میں جمع کروانے کی بجائے جیبوں میں بھرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت تادیبی کاروائی عمل میں لا کر رپورٹ ارسال کی جائے ۔ 

 

