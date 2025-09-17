صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ اے میں افسروں کی تعیناتی نہ ہوسکی ،دفتری امور متاثر

  • سرگودھا
پی ایچ اے میں افسروں کی تعیناتی نہ ہوسکی ،دفتری امور متاثر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی عدم توجہی کے باعث پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا میں عرصہ دراز سے افسران کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے دفتری امور متاثر ہوکر رہ گئے شروع ہیں۔۔۔

 ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بارہ سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں اسی طرح دیگر ملازمین کی بھی کمی ہے اور حکام نے ایجنسی کے امور نمٹانے کے لیے جونیئر ملازمین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے اضافی چارج دے رکھے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ بھی اضافی چارج میں جب کہ ان ملازمین کی ڈیوٹی خوشاب میں بننے والے ہارٹیکلچر ایجنسی میں بھی لگائی گئی ہے یہی نہیں عرصہ دراز سے بورڈ آف گورنر کی بھی تشکیل نہیں ہوئی ہے جس سے بجٹ کی منظوری بھی التواء کا شکار ہے اور ادارہ کے انتظامی امور مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر