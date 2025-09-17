پی ایچ اے میں افسروں کی تعیناتی نہ ہوسکی ،دفتری امور متاثر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی عدم توجہی کے باعث پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا میں عرصہ دراز سے افسران کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے دفتری امور متاثر ہوکر رہ گئے شروع ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بارہ سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں اسی طرح دیگر ملازمین کی بھی کمی ہے اور حکام نے ایجنسی کے امور نمٹانے کے لیے جونیئر ملازمین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے اضافی چارج دے رکھے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ بھی اضافی چارج میں جب کہ ان ملازمین کی ڈیوٹی خوشاب میں بننے والے ہارٹیکلچر ایجنسی میں بھی لگائی گئی ہے یہی نہیں عرصہ دراز سے بورڈ آف گورنر کی بھی تشکیل نہیں ہوئی ہے جس سے بجٹ کی منظوری بھی التواء کا شکار ہے اور ادارہ کے انتظامی امور مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں ۔