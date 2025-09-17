صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر سے محسن شاہنواز ارنجھا کی ملاقات ،خراج تحسین پیش

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر سے محسن شاہنواز ارنجھا کی ملاقات ،خراج تحسین پیش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے مرکزی رہنما اور سابق ایم این اے بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم سے کیمپ آفس مڈھ رانجھا میں ملاقات کی۔۔۔۔

 انہوں نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریسکیو سرگرمیوں میں شاندار خدمات پر ڈپٹی کمشنر کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی۔ بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر عملدرآمد کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ تین ہفتوں سے اپنی تمام مصروفیات ترک کرکے سیلاب زدہ علاقوں میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے اور دن رات متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے محکموں کی نگرانی و رہنمائی کررہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گھر میں چوری کے 2 ملزم گرفتار

سیالکوٹ :نامعلوم شخص کی لاش برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر