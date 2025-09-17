ڈپٹی کمشنر سے محسن شاہنواز ارنجھا کی ملاقات ،خراج تحسین پیش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے مرکزی رہنما اور سابق ایم این اے بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم سے کیمپ آفس مڈھ رانجھا میں ملاقات کی۔۔۔۔
انہوں نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریسکیو سرگرمیوں میں شاندار خدمات پر ڈپٹی کمشنر کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی۔ بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر عملدرآمد کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ تین ہفتوں سے اپنی تمام مصروفیات ترک کرکے سیلاب زدہ علاقوں میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے اور دن رات متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے محکموں کی نگرانی و رہنمائی کررہے ہیں ۔