صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڑی انڈس میں مقامی کالج کے زیر اہتمام سیرت النبی ؐ سیمینار

  • سرگودھا
ماڑی انڈس میں مقامی کالج کے زیر اہتمام سیرت النبی ؐ سیمینار

کالاباغ (نمائندہ دنیا )ماڑی انڈس میں مقامی کالج کے زیر اہتمام گزشتہ روز سیرت النبی ؐ سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں ضلع میانوالی کے مختلف کالج اور سکولوں کے طلباء و طالبات نے نعتیہ مقابلہ جات میں حصہ لیا ۔۔۔

سیمینار میں طلبائو طالبات نے جوش و خروش اور بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے خطاب میں کہا کہ نعتیہ مقابلہ جات کا مقصد نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات اور ان کی عصری زندگی میں اہمیت کو اجاگر کرنا ہے نعت پڑھنے سے محبت رسول ؐکا جذبہ پیدا ہوتا ہے ۔ مقابلے میں پوزیشن لینے والے طلباء طالبات کو اسناد دی گئیں۔ پہلی پوزیشن احقان فاطمہ ، دوسری حرشف بلال جبکہ تیسری پوزیشن محمد ثقلین نے حاصل کیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر