ماڑی انڈس میں مقامی کالج کے زیر اہتمام سیرت النبی ؐ سیمینار
کالاباغ (نمائندہ دنیا )ماڑی انڈس میں مقامی کالج کے زیر اہتمام گزشتہ روز سیرت النبی ؐ سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں ضلع میانوالی کے مختلف کالج اور سکولوں کے طلباء و طالبات نے نعتیہ مقابلہ جات میں حصہ لیا ۔۔۔
سیمینار میں طلبائو طالبات نے جوش و خروش اور بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے خطاب میں کہا کہ نعتیہ مقابلہ جات کا مقصد نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات اور ان کی عصری زندگی میں اہمیت کو اجاگر کرنا ہے نعت پڑھنے سے محبت رسول ؐکا جذبہ پیدا ہوتا ہے ۔ مقابلے میں پوزیشن لینے والے طلباء طالبات کو اسناد دی گئیں۔ پہلی پوزیشن احقان فاطمہ ، دوسری حرشف بلال جبکہ تیسری پوزیشن محمد ثقلین نے حاصل کیں۔