اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ،متاثرین سے ملاقات
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد چیمہ کا کچا گُرنہ کے مختلف مقامات کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اُن کے مسائل سنے اور اُنہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔۔۔۔
اے سی نے کہا کہ دریائے چناب میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ گھرانوں میں انتظامیہ کی جانب سے راشن بیگز تقسیم کیے جارہے ہیں۔وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں تحصیل انتظامیہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور امدادی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے ۔