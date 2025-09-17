میانوالی میں الیکٹرک بس سروس کا کل سے باضابطہ آغاز
انوالی (نامہ نگار )میانوالی میں شروع ہونے والی نئی گرین الیکٹرو بس سروس آج 17 ستمبر کو بھی تجرباتی سفر جاری رکھے گی جبکہ عوام کے لیے باضابطہ سروس کا آغاز 18 ستمبر بروز جمعرات سے ہو گا
، بسوں کی روانگی کا شیڈول صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک ہو گا اور ہر 35 منٹس کے وقفہ کے بعد بس مین بس ٹرمینل سے نکلے گی ہر روٹ پہ 20 سٹاپ ہوں گے جہاں ڈیڑھ منٹ کے لئے گاڑی رکے گی اور پھر آگے روانہ ہو گی اس سفر کا کرایہ بیس روپے فی سٹاپ ہو گا.میٹرو بس کی طرح اگر کسی سٹاپ پہ اتر گئے اور دوبارہ سفر شروع کیا تو مسافر نیا ٹوکن لے گا۔