سروائیکل خاموش کینسر ،ابتدا ئی علامات ظاہر نہیں ہوتیں ،ڈاکٹر رائو گلزار
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خوشاب ڈاکٹر راو گلزار یوسف نے کہا ہے کہ سروائیکل ایک خاموش کینسر ہے جس کی ابتدا میں علامات ظاہر نہیں ہوتیں لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک مہلک بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے ۔۔۔
ء اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی ایچ پی وی ویکسین لگوا لی جائے ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایچ پی ویویکسین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ، یہ قیمتی ویکسین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے فراہم کی گئی ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کی جانب سے چھاتی کے کنسر کے بعد قوم کی بیٹیوں کو سروائیکل کیسنر سے محفوظ رکھنے کیلئے عملی اقدامات اٹھائے جارہے ہیں ،اس ضمن میں باقاعدہ قومی سطح پر مہم شروع کر دی گئی ہے جسے کامیابی سے ہمکنار کرنے کیلئے معاشرے کے ہر فرد کو محکمہ صحت کے ساتھ تعاون کرنا ہو گا ، ضلعی افسر صحت نے بتایا کہ اس قومی مہم کے دوران9 سے 14سال تک کی بچوں کو مفت ایچ پی وی ویکسین لگائی جائے گی ، انہوں نے بچیوں کے والدین سے اپیل کی وہ کسی منفی پراپیگنڈے کی پر واہ نہ کریں اور صحت مند معاشرکے کی تشکیل کیلئے محکمہ کے ساتھ تعاون کریں اوراپنی بچیوں کو ایچ وی پی ویکسی نیشن کیلئے محکمہ صحت کے مراکز پر لے آئیں۔