جوہر آباد،نواحی علاقوں میں سرکار ی نرخ نظر انداز،گرانفروشی جاری
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں سبزی و پھل فروشوں سرکاری نرخنامے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے گرانفروشی کی تمام حدین عبور کرکے گاہگوں کی جیبیں خالی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا،۔۔۔
جو ہر آباد کے نواحی علاقوں بالخصوص نسیم کالونی میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کے باعث دکاندار من مانیاں کر رہے ہیں اور کوئی بھی سبزی و پھل فروش مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے روزانیہ کی سطح پر جاری ہونیوالے نرخنامے پر عمل درآمد ضروری نہیں سمجھتا ،سرکاری نرخوں پر عمل در آمد کرانے کے ذمہ دار افسران بھی علاقوں میں جانا ضروری نہیں سمجھتے ، علاقہ کے مکینوں مطابق پرائس کن ٹرول مجسٹریٹوں اور پیرا فورس کے اہلکاروں کی کاروائیاں جوہر آبادکی مارکیٹوں اور بازاروں کی پڑتال تک محدود ہیں کوئی بھی نواحی کالونیوں کی جانب رخ کرنے کو تیار نہ نہیں جسکی وجہ سے نواحی علاقوں کے مکین سنزی و پھل فروشوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں ، انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی جوہر آباد کے نواحی علاقوں بالخصوص نسیم کالونی میں سبزیوں پھلوں اور دیگر اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں کو اعتدال پر لانے کیلئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں لایا جائے ۔