سیلابی صورتحال کی تما م تر ذمہ داری بھارتی حکومت پر عائد ہوتی ہے ، غوث محمد نیازی
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونیوالی سیلابی صورتحال کی تما م تر ذمہ داری بھارتی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔۔۔
، مکار دشمن میں معرکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں ہونیوالی عبرتناک شکست کا بدلہ لینے کیلئے پیشگی اطلاع دیئے بغیر دریاوں میں پانی چھوڑا اور آبی جارحیت کا ارتکاب کیا، بھارت کی جانب سے پاکستان کیخلاف پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر نا عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے ، مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران مسلم لیگی راہنما کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے کی جانیوالی سبدھ طاس معاہدہ کی خلاف ورزیاں ڈیموں سے پانی کا غیر اعلانیہ خراج ناقابل برداشت ہے ۔