بھاگٹانوالہ اور ملحقہ علاقوں میں ترقیاتی کام نہ الیکٹرک بسیں
ترقیاتی سہولتوں سے محرومی ناانصافی ہے بھاگٹانوالہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کے عوامی حلقوں نے حکومت پنجاب، بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ سرگودھا سمیت مختلف روٹس پر متوقع الیکٹرک بس سروس کے دائرہ کار میں بھاگٹانوالہ اور سیالموڑ کو بھی شامل کیا جائے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کو جدید سفری سہولتوں سے محروم رکھنا شہریوں کے ساتھ زیادتی اور امتیازی سلوک کے مترادف ہے ۔ حکومت کو تمام علاقوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے تاکہ دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان ترقیاتی فرق کو کم کیا جا سکے ۔ اس مطالبے کے ساتھ عوامی نمائندوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو اسمبلی میں بھی اٹھائیں تاکہ بھاگٹانوالہ کے عوام کو بھی جدید ٹرانسپورٹ کی سہولت حاصل ہو سکے ۔