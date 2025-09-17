نورپور برانچ کیلئے زمینوں کاریٹ اڑھائی لاکھ روپے فی ایکڑ مقرر
خوشاب(نمائندہ دُنیا )گریٹر تھل کینال پراجیکٹ کے تحت محکمہ اریگیشن کی طرف سے نورپور برانچ کے لیے زمینوں کی خریداری کا عمل شروع کرنے کیلئے زمینوں کے ریٹ مقرر کر دیے گئے۔۔۔
، اراضی کے مقرر کئے نرخوں کے مطابق محکمہ اریگیشن موضع پلواں کی کی متاثرہ اراضی کے مالکان کو کم و پیش ساڑھے تین لاکھ روپے فی ایکڑ،نورپور تھل کی اراضی کے مالکان کو ساڑھے چار لاکھ روپے فی ایکڑ، موضع شاہ حسین کی اراضی کے مالکان کو اڑھائی لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے ادائیگی کرے گا،متاثرہ زمینداروں اراضی کے کم ریٹ لگانے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے گریٹر تھل کینال پراجیکٹ کی زد میں آنیوالی تھل کی سونا اگلنے والی اراضی کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے ، اسسٹنٹ کمشنر نور پور ڈاکٹر ہارون احمد شیراز نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی تجاویز کی روشنی میں اراضی کے نرخوں کی ترمیم کیلئے جدوجہد کریں گے ۔