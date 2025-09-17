موضع کھوڑہ میں برسوں سے بند نکاسی آب کا نالہ فعال
خوشاب(نمائندہ دُنیا )وادی سون کے مکینوں نے موضع کھوڑہ میں برسوں سے بند پڑے ہوئے نکاسی آب کے نالہ کو کھلوانے پر ستھرا پنجاب پروگرام کے ضلعی انچارچ صائم وارث کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔۔۔
کہا ہے کہ نالے کی بندش کے باعث کھوڑا کی گلیاں کیچڑ اور گندے پانی سے اٹی رہتی تھیں ، بالخصوص بارش کے ایام میں تو لوگوں کا گلیوں سے گرزنا بھی ناممکن ہو جاتا تھا اورشہریوں کی شکایات کے باوجود کوئی ادارہ نالے کی صفائی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا ،جسکی وجہ سے پورے گاوں میں صحت و صفائی کا نظام درہم برہم تھا ، انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب کے ضلعی انچاج صائم وارث نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ہیوی مشینری کے ذریعے اپنی نگرانی میں نالے کی صفائی کرائی اور گاؤں کے مکینوں کے دل جیت لئے ۔