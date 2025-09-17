چک مبارک میں گراں فروشوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا
بھیرہ(نامہ نگار ) نواحی قصبہ چک مبارک میں گراں فروشوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔ سبزی اور فروٹ کے ساتھ ساتھ ناقص اور مضرِ صحت گوشت بھی مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے ۔۔۔۔
مقامی شخصیات نمبردار رانا گلزار، ڈاکٹر امان اللہ، رانا عاشق علی، رانا مجاہد، رانا عابد، شیخ رضوان و دیگر نے بتایا کہ قصبہ میں بیف 1200 روپے فی کلو اور مٹن 2000 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے ۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گراں فروشوں کے خلاف فوری کارروائی کر کے عوام کو اشیائے ضروریہ سرکاری نرخوں پر فراہم کی جائیں۔