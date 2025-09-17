84 فیصد نان فارمل مزدور ،کوئی حقوق متعین نہیں،شمس الرحمن سواتی
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان میں تقریباً 84 فیصد نان فارمل مزدور ہیں جن کے کوئی حقوق متعین نہیں ہیں نیشنل لیبر فیڈریشن فارمل اور نان فارمل تمام مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کررہی ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار نیشنل لیبر فیڈریشن کے مرکزی صدر شمس الرحمن سواتی نے گذشتہ روز میانوالی میں ایک غیررسمی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ 16 فیصد فارمل مزدور جن کے لئے باقاعدہ قوانین موجود ہیں انہیں بھی پورے حقوق نہیں مل رہے بعض اداروں میں انہیں گورنمنٹ کی طرف سے متعین تنخواہ بھی مکمل نہیں ملتی سوشل سیکیورٹی ،ایمپلائز اولڈ ایج بینیفٹ،میڈیکل کی سہولیات کا فقدان ہے ۔