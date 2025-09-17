بچیوں کی ویکسین سے خوف وہراس،سکولوں میں حاضری کم
کالاباغ (نمائندہ دنیا ) سوشل میڈیا پر بچیوں کو ویکسین لگانے کی خبروں اور افواہوں سے خوف وہراس پھیلنے کی وجہ سے سکولوں میں بچوں کی حاضری انتہائی کم ہو گئی ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق حکومت ہنجاب کی طرف سے کینسر سے بچاو کے لئے سکولوں میں بچیوں کو سرویکل ویکسین لگانے کی مہم شروع کی جا چکی ہے بعض عناصر سوشل میڈیا پر اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کررہے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں خوف وہراس کی کیفیت پائی جاتی ہے اور والدین بچوں کو سکول بھیجنے سے گریزاں ہیں جس کی وجہ سے سرکاری سکولوں میں بچوں کی حاضری انتہائی کم ہو گئی ہے سیاسی وسماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں پہلے آگاہی مہم چلائی جائے اور ویکسین لگانا والدین کی تحریری مرضی سے مشروط کیا جائے جو والدین ویکسین اپنی مرضی سے لگوائیں ان کی بچیوں کو لگائی جائے ۔