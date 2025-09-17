صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی

  • سرگودھا
دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی

کندیاں (نمائندہ دنیا)دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی ہے ۔ فلڈ کنٹرول سنٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جناح بیراج میں 10 ہزار اور چشمہ بیراج میں۔۔۔

 15 ہزار کیوسک پانی کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق جناح بیراج پر پانی کی آمد 1 لاکھ 70 ہزار کیوسک جبکہ اخراج 1 لاکھ 62 ہزار 300 کیوسک ہو چکا ہے ۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 1 لاکھ 82 ہزار کیوسک اور اخراج 1 لاکھ 74 ہزار 300 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔فلڈ کنٹرول حکام کے مطابق دونوں بیراجوں پر پانی کی سطح 647 فٹ تک پہنچ چکی ہے ۔ متعلقہ اداروں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر