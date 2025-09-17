دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی
کندیاں (نمائندہ دنیا)دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی ہے ۔ فلڈ کنٹرول سنٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جناح بیراج میں 10 ہزار اور چشمہ بیراج میں۔۔۔
15 ہزار کیوسک پانی کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق جناح بیراج پر پانی کی آمد 1 لاکھ 70 ہزار کیوسک جبکہ اخراج 1 لاکھ 62 ہزار 300 کیوسک ہو چکا ہے ۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 1 لاکھ 82 ہزار کیوسک اور اخراج 1 لاکھ 74 ہزار 300 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔فلڈ کنٹرول حکام کے مطابق دونوں بیراجوں پر پانی کی سطح 647 فٹ تک پہنچ چکی ہے ۔ متعلقہ اداروں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔