صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کو تاجر دوست سکیم میں پھنسانے کی کوشش کی جارہی ہے ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
تاجروں کو تاجر دوست سکیم میں پھنسانے کی کوشش کی جارہی ہے ،ناصر محمود سہگل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا کہ جس طرح عوام پر بجلی’ گیس کے بم گرائے جارہے ہیں ان حالات میں کوئی بھی باشعور شخص ان کی حکومت کا حصہ بننے کیلئے تیار نہیں۔۔۔

 تاجر کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی میسر نہیں جبکہ آئے روز نیا ٹیکس عوام پر لگایا جارہا ہے تاجروں کو تاجر دوست سکیم میں پھنسانے کی کوشش کی جارہی ہے صنعتوں کا پہیہ جام ہوکر رہ گیا ہے کاروبار 100 سے 70فیصد پر آگئے ہیں جبکہ حکومت پارلیمنٹ پارلیمنٹ کھیلنے میں لگی ہے ان حالات میں تاجر برادری اپنا مشترکہ لائحہ عمل تیار کریگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر