تاجروں کو تاجر دوست سکیم میں پھنسانے کی کوشش کی جارہی ہے ،ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا کہ جس طرح عوام پر بجلی’ گیس کے بم گرائے جارہے ہیں ان حالات میں کوئی بھی باشعور شخص ان کی حکومت کا حصہ بننے کیلئے تیار نہیں۔۔۔
تاجر کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی میسر نہیں جبکہ آئے روز نیا ٹیکس عوام پر لگایا جارہا ہے تاجروں کو تاجر دوست سکیم میں پھنسانے کی کوشش کی جارہی ہے صنعتوں کا پہیہ جام ہوکر رہ گیا ہے کاروبار 100 سے 70فیصد پر آگئے ہیں جبکہ حکومت پارلیمنٹ پارلیمنٹ کھیلنے میں لگی ہے ان حالات میں تاجر برادری اپنا مشترکہ لائحہ عمل تیار کریگی۔