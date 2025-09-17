چک نمبر 64-ڈی بی میں 86 کنال سرکاری رقبہ واگزار
کلورکوٹ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی زیر نگرانی چک نمبر 64-ڈی بی میں 86 کنال سرکاری رقبہ، جو کہ محمد حنیف کے نام الاٹ تھا، غیر قانونی قبضے سے واگزار کروا لیا گیا۔ ۔۔۔
مذکورہ شخص سرکاری شرائط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے زمین پر مالکا نہ حقوق کا اہل نہ تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے موقع پر کارروائی کی اور زمین کو قبضے سے خالی کرا لیا۔اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر نے علاقے میں قائم چند غیر قانونی پٹرول پمپ یونٹس کو بھی سیل کیا اور ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔مزید برآں، اسسٹنٹ کمشنر نے کلورکوٹ سٹی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا۔