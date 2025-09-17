9 سے 14 سال کی کوئی بچی ویکسین سے محروم نہ رہے ،ڈاکٹر رفیق
میانوالی (نامہ نگار )حکومتِ پنجاب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک صوبہ بھر میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم جاری ہے ۔ اس مہم کے دوران 9 سال سے 14 سال تک کی عمر کی بچیوں کو یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے ۔۔۔۔
میانوالی میں اس مہم کا با قاعدہ افتتاح چیف ایگزیکٹو افیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ میانوالی ڈاکٹر محمد رفیق خان نے کیا افتتاحی تقریب کے شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سروائیکل کینسر عورتوں میں ہونے والا دوسرا بڑا کینسر ہے اس لیے تمام لوگ اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو اس کینسر سے بچاؤ کے لیے یہ ویکسین ضرور لگوائیں اس سلسلے میں محکمہ ہیلتھ کی ٹیم اپ لوگوں کے علاقے میں سکولوں میں جائے گی اور 9 سے 14 سال تک کی عمر کی بچیوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی ضرورت اس امر کی ہے اس مہم کے دوران اس عمر کی کوئی ایک بھی بچی یہ ویکسین لگوانے سے محروم نہ رہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ویکسین عالمی معیار کے مطابق ہے اور اس کا مقصد خواتین کو آئندہ زندگی میں سروائیکل کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھنا ہے ۔سروائیکل کینسر ایک خطرناک وائرس ہیومن پیپلومہ (HPV) سے ہوتا ہے اور اس کا واحد حل اس وائرس کے خلاف یہ ویکسین ہے ۔یہ ویکسینیشن سکولوں، ہسپتالوں اور اپ کے علاقے میں بنائے گئے پوائنٹس پر دی جائے گی ۔انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بروقت ویکسین لگوائیں تاکہ انہیں اس جان لیوا بیماری سے بچایا جا سکے ۔ تقریب سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر پریوٹیو سروسز ڈاکٹر میاں کاشف علی نے بھی خطاب کیا۔