صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہبازشریف کی جدوجہد کا مقصدکا قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے ، عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
شہبازشریف کی جدوجہد کا مقصدکا قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے ، عبدالرزاق ڈھلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہباز شریف نے مسلسل جدوجہد اقتدار کیلئے نہیں بلکہ ایک نظریے کیلئے کی ہے۔۔۔

 جس کا مقصد ملک میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ’ پاکستان مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق رکن صوبائی اسمبلی چوہدری عبدالرزاق ڈھلوں نے کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں پاکستان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ،اگر پاکستان کی ترقی کیلئے ہم نے ملکر کام نہ کیا تو آنیوالے دنوں میں عوام کیساتھ ساتھ سیاستدانوں کیلئے بھی مسائل بڑھیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:2 ایس ایچ اوز کی تعیناتی

ہیڈبمبانوالہ :نامعلوم کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق

گجرات:مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے پر 9 دکانیں سیل

لدھیوالہ :شادی کا جھانسہ دیکر رقم ہتھیانے والی 3 عورتوں پر مقدمہ

کامونکے :ٹیوشن نہ پڑھنے پر 2 اساتذہ کا طابعلم پر مبینہ تشدد

گھر میں چوری کے 2 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر