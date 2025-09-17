شہبازشریف کی جدوجہد کا مقصدکا قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے ، عبدالرزاق ڈھلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہباز شریف نے مسلسل جدوجہد اقتدار کیلئے نہیں بلکہ ایک نظریے کیلئے کی ہے۔۔۔
جس کا مقصد ملک میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ’ پاکستان مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق رکن صوبائی اسمبلی چوہدری عبدالرزاق ڈھلوں نے کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں پاکستان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ،اگر پاکستان کی ترقی کیلئے ہم نے ملکر کام نہ کیا تو آنیوالے دنوں میں عوام کیساتھ ساتھ سیاستدانوں کیلئے بھی مسائل بڑھیں گے ۔