پاکستان پنشنرز ویلفیئر یونین میانوالی کا اجلاس ،قابل عمل تجاویز پیش
میانوالی (نامہ نگار )پاکستان پنشنرز ویلفیئر یونین میانوالی کا اجلاس مقامی ہوٹل کے ہال میں منعقد ہوا ۔۔۔
جس کی صدارت یونین کے صدر مجید اللہ خان نیازی اف موچھ نے کی جبکہ مہمان خصوصی ڈاکٹر فاروق خان ایڈوکیٹ اور حلقہ پی پی 87 میانوالی میں جمعیت علمائے پاکستان کے نامزد امیدوار حاجی خالد مسعود خان تھے اجلاس تلاوت اور نعت سے اغاز ہوا اور اجلاس کے بارے میں سیکرٹری اطلاعات یونس بائی نے روشنی ڈالی اجلاس میں مقررین نے پنشنرز یونین کو زیادہ متحرک اور فعال بنانے کے لیے موثر اور قابل عمل تجاویز پیش کی ۔