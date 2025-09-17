زمینداروں،کاشتکاروں کو زمینوں کی منتقلی ،فرد لینے میں مشکلات
بھیرہ(نامہ نگار)نواحی قصبہ ویرووال اور ملحقہ دیہات کے زمینداروں اور کاشتکاروں کو زمینوں کی منتقلی اور فرد کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مقامی کاشتکار محمد اشرف، فتح محمد، نبی بخش۔۔۔
، شرافت حسین اور نصیر احمد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زمین کا انتقال اور فرد کا حصول اب بغیر نذرانہ دیئے ممکن نہیں رہا۔ ان کے مطابق فیلڈ سٹاف افسر (پٹواری) نہ صرف رشوت طلب کرتا ہے بلکہ آنے والے غریب سائلین سے انتہائی ہتک آمیز رویہ بھی اختیار کرتا ہے ، جس سے کسانوں کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کسان پہلے ہی مہنگے بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی وجہ سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اوپر سے زمین کی منتقلی جیسے بنیادی کام کے لیے بھی بھاری رقوم ادا کرنا ان کے بس سے باہر ہے ۔ زمینداروں اور کاشتکاروں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں اور غریب کسانوں کو بلا رکاوٹ زمین کے انتقال اور فرد کے حصول کی سہولت فراہم کریں۔